В северных поселках ДФО отмечена стопроцентная явка избирателей

Четыре населенных пункта Чукотского автономного округа показали стопроцентную явку избирателей. Это села Краснено и Хатырка Анадырского района, Ванкарем и Биллингс городских округов Эгвекинот и Певек. Кроме того, как сообщили в избирательной комиссии ЧАО, в Уэлене, Энурмине, Нешкане, Нутепельмене, Илирнее, Островном и Чуванском явка превышает 90 процентов.

В Камчатском крае жители шести сел - Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная - проголосовали в полном составе.

В 11 часов по московскому времени избирательные участки на Чукотке и Камчатке закрылись. По предварительным данным, в Чукотском АО явка избирателей на выборах президента РФ составила 76,3 процента, в Камчатском крае - 63,9.

В других дальневосточных регионах, по данным ЦИК, на 12 часов по московскому времени проголосовали: в Сахалинской области - 56,6 процента граждан, имеющих право голоса, в Магаданской - 65,7, в Приморском крае - 45, Хабаровском крае - 50,6, Еврейской автономной области - 47,3, Республике Саха (Якутия) - 51,7, Амурской области - 47,5 процента.