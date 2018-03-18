Космонавт Виктор Савиных проголосовал в Кировской области

Летчик-космонавт Виктор Савиных проголосовал на Вятке.

- Мы с женой решили приехать вместе в Киров и проголосовать здесь, ведь это моя малая родина, и для родины выбирать президента - очень почетно. - рассказал Виктор Савиных на избирательном участке. - У каждого кандидата в президента есть общая программа и из них можно было бы составить общую, чтобы наша страна жила еще лучше. Я бы хотел, чтобы у России была высокая обороноспособность, чтобы у нас развивалось образование и здравоохранение было на высоком уровне.

Виктор Савиных родился в Кировской области, после окончания школы уехал в Москву, стал знаменитым летчиком-космонавтом. Буквально накануне выборов он открыл в Кирове единственный в России детский космический центр.