Стали известны первые итоги голосования жителей Удмуртии

В Удмуртии стали известны предварительные итоги голосования жителей на выборах президента России. По данным на 22.30 местного времени в регионе обработали 34,22 процента бюллетеней, сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Виктор Кушко.

- Лидирует кандидат Владимир Путин, набрав 76,12 процента. Затем, вторым по количеству голосов, идет Павел Грудинин - 10,94 процента, далее - Владимир Жириновский - 6,75 процента и Ксения Собчак - 1,8 процента. Остальные кандидаты пока не перешагнули одного процента, - сказал Кушко.

Он добавил, что всего на выборах президента России в Удмуртии было аккредитовано 27 средств массовой информации, работало 156 журналистов, присутствовало 3087 наблюдателей и 1321 член избирательной комиссии с правом избирательного выбора.