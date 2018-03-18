В Башкирии проголосовали почти 30 процентов избирателей

В Башкирии к 12 часам проголосовало 29,67 процента избирателей или 899,5 тысячи человек.

- В этом году активнее всего голосуют в Балтачевском, Федоровском и Татышлинском районах. В целом по республике хорошие показатели по явке, - отметила секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.

Всего в списки избирателей в республике внесено три миллиона 31 тысяча человек. Сегодня на выборах главы государства действует 3398 стационарных избирательных участков и 38 временных, образованных в СИЗО, лечебно-оздоровительных учреждениях и на железнодорожном вокзале Уфы.

Впервые в этом году будут голосовать 50745 граждан республики, которые недавно достигли совершеннолетия. В списках избирателей значится 180 человек, которым больше 100 лет.