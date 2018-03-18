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18.03.2018 13:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Перми проголосовал пианист Денис Мацуев

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Сегодня в Перми принял участие в выборах Денис Мацуев, известный пианист-виртуоз.

Фото: Пресс-служба администрации Тульской области
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- В предыдущие президентские выборы я голосовал в российском посольстве в Шанхае. Сегодня это происходит в Перми, во время международного фестиваля, - говорит он. - Я всегда говорил, что Пермь для меня очень родное место, здесь я был больше 30 раз, у нас большая любовь с этим городом и с пермской публикой.

По данным краевой избирательной комиссии, на 12 часов дня проголосовало уже 25 процентов от общего числа избирателей. Это на десять процентов больше, чем во время  прошлых президентских выборов. В избиркоме рассчитывают, что положительная динамика сохранится до конца дня.

Сегодня в Прикамье работают наблюдатели из Аргентины, Монголии и Сербии. Замечаний с их стороны нет.

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