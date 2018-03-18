В Перми проголосовал пианист Денис Мацуев

Сегодня в Перми принял участие в выборах Денис Мацуев, известный пианист-виртуоз.

- В предыдущие президентские выборы я голосовал в российском посольстве в Шанхае. Сегодня это происходит в Перми, во время международного фестиваля, - говорит он. - Я всегда говорил, что Пермь для меня очень родное место, здесь я был больше 30 раз, у нас большая любовь с этим городом и с пермской публикой.

По данным краевой избирательной комиссии, на 12 часов дня проголосовало уже 25 процентов от общего числа избирателей. Это на десять процентов больше, чем во время прошлых президентских выборов. В избиркоме рассчитывают, что положительная динамика сохранится до конца дня.

Сегодня в Прикамье работают наблюдатели из Аргентины, Монголии и Сербии. Замечаний с их стороны нет.