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18.03.2018 13:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Средней Волге к 10 часам проголосовали 10% избирателей

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск) , Ольга Дмитренко (Самара) , Валентина Зотикова (Оренбург) , Андрей Куликов (Саратов) , Наталья Саванкова (Пенза) , Анна Шепелева (Самара)
В регионах Средней Волги в день выборов президента России к десяти часам утра успел проголосовать каждый десятый избиратель. Самую высокую политическую активность демонстрирует Мордовия: по данным Центризбиркома России, за первые два часа к урнам явились 14,95 процентов жителей республики.

На втором месте - 11,91 процента - Пензенская область. Здесь в воскресенье открылись 1 102 избирательных участка, 373 из них оборудованы системой видеонаблюдения. В родную Пензу в день выборов приехал Герой России космонавт Александр Самокутяев. Он пришел голосовать на избирательный участок в школе № 56, где когда-то учился.

Тройку лидеров замыкает Самарская область - здесь показатель явки составил 10,17 процента. В регионе работают 1789 избирательных участков. В списки для голосования включены почти 2,5 миллиона избирателей, из них около 70 тысяч планируют голосовать не по месту прописки. За ходом волеизъявления следят около 3000 общественных наблюдателей, в том числе от ОБСЕ. 80 процентов населения области голосуют на участках, где имеется видеонаблюдение.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Одновременно с выборами президента РФ многие волжане сегодня проголосуют за проекты по программе "Формирование комфортной городской среды", а также примут участие в опросах. Жителям Самары предстоит решить вопрос внешнего вида подпорной стены на площади Славы, в Тольятти - одобрить или отклонить строительство двух магистралей и выбрать место размещения будущего центра спортивной гимнастики "Немов-Центр".

В Оренбуржье, где действуют 1754 избирательных участка, утренняя явка составила ровно 10 процентов. Одним из первых проголосовал губернатор региона Юрий Берг - он явился на избирательный участок в Пригородном уже к восьми утра.

В одиннадцати городах области, включая Оренбург, сегодня состоится также рейтинговое голосование по проектам "Городская среда".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Голосование по отбору общественных территорий для благоустройства проходит и в Саратове. Всего по области в списки избирателей внесены 1 миллион 925 тысяч человек. В регионе работает почти 1900 избирательных участков. За первые два часа явка составила 7,23 процента.

В Ульяновской области показатель утренней явки составил 7,07 процента. Здесь действуют 989 избирательных участков. На 200 из них проходит также рейтинговое голосование за проекты благоустройства территорий. Проекты-победители будут реализованы в этом году.

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