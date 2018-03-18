Видео: В Татарстане на выборы пришли молодожены и 40 гостей

В Зеленодольске молодая пара пришла на избирательный участок сразу после церемонии регистрации брака в ЗАГСе. Вместе с ними на выборах президента России проголосовали и 40 гостей свадьбы.

По словам молодоженов, совместить бракосочетание с днем выборов главы государства они решили после помолвки.

- Будущий муж сделал мне предложение в январе. Назначили свадьбу на март, а, вспомнив про выборы 18 марта, решили совместить личное значимое событие с главным событием нашей страны, - рассказала невеста.

Сотрудники отдела ЗАГС пошли молодым навстречу, несмотря на выходной.

- Нам показалось символичным, что молодые люди решили создать семью в день определения будущего своей страны, - отметила начальник отдела ЗАГС Зеленодольского района Марьям Яковлева. - Мы в свою очередь попросили жениха с невестой проявить в этот важный для них день гражданскую позицию.

Всех приглашенных родственников и друзей новоиспеченные супруги заранее попросили подать заявку на голосование на участке не по месту проживания.

В качестве подарка от ЗАГСа молодые получили Конституцию России. Кроме того, их поздравили глава Зеленодольского района Александр Тыгин и руководитель судостроительного предприятия, где работает муж.