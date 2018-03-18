В Удмуртии явка на выборах президента России составила 29 процентов

В Удмуртии явка на выборах президента России по данным на 12.00 по местному времени составила 29,55 процента. Об этом сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Виктор Кушко.

Пять районов превысили явку в 40 процентов: Алнашский - 44,35, Юкаменский - 42,97, Дебесский - 41,36, Селтинский - 40,46 и Каракулинский - 40,28 процента.

Столица Удмуртии - Ижевск, по явке находится в конце списка. Здесь, в зависимости от районов, она составила от 22,74 до 26,16 процента.

В 8.00 по местному времени в Удмуртии открылись 1204 участка. Из них 21 работают в местах временного пребывания. В территориальные комиссии от граждан с желанием проголосовать не по месту проживания, было подано более 30 тысяч заявлений. Еще более 11 тысяч заявлений зарегистрировали через сайт "Госуслуг". Международных наблюдателей в Удмуртии не заявлено.