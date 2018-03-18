В Ульяновской области проголосовала 102-летняя избирательница

В селе Боровка Мелекесского района Ульяновской области в голосовании на выборах президента приняла участие старейшая жительница региона 102-летняя Минизайтуня Ибятуллина.

Члены участковой избирательной комиссии приехали с урной для голосования к ней домой.

- До недавнего времени она сама ходила на избирательный участок, но в этот раз сказала, что приедет, если за ней пришлют лошадь, как это было принято в советские времена, - рассказал "РГ" председатель УИК Рафик Сытдыков. - Но мы привезли урну для голосования к ней домой на автомобиле.

А вот в райцентре Старая Сахча того же Мелекесского района для голосования на дому используют запряженные лошадью сани.