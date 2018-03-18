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18.03.2018 08:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

90-летняя путешественница Баба Лена проголосовала в Красноярске

Текст: Оксана Грибанова

Девяностолетняя сибирячка Елена Ерхина, прославившаяся, невзирая на столь преклонный возраст, своими путешествиями по всему миру, проголосовала в Красноярске, передает РИА Новости.

Фото: facebook.com/ekaterina papina
Полюбившая зарубежные поездки 89-летняя сибирячка стала звездой соцсетей

Баба Лена (как сибирячка сама себя называет) рассказала журналистам, что ни разу не пропускала голосование. И в этом раз также встала пораньше и отправилась к избирательному участку школы №10 в Центральном районе города одной из первых.

Напомним, полюбившая зарубежные поездки старушка из Красноярска стала звездой Интернета более года назад, когда фото с отдыхающей во Вьетнаме 89-летней краснояркой появилось на Facebook.

С тех пор баба Лена стала любимицей публики и почетной гостьей на отечественных шоу.

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