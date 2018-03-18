Главной сенсацией первого раунда плей-офф мужской Суперлиги стал вылет многократного чемпиона страны "Белогорья", проигравшего серию "Кузбассу" со счетом 0:2. Помимо кемеровчан в полуфинал пробились два "Зенита" - казанский и питерский.

На старте плей-офф домашнее фиаско "Белогорья", занявшего второе место в регулярном чемпионате, привело к немедленной отставке проработавшего в команде около месяца старшего тренера Владимира Кузюткина, экс-рулевого женской сборной России. Пост ближайшего помощника рулевого ВК "Белогорье" Геннадия Шипулина уже не впервые занял бывший игрок команды Александр Косарев, но и ему ничего не удалось сделать во втором матче против соперника с седьмым номером посева.

В Кемерово ключевой для исхода всей встречи стала концовка первой партии. "Кузбасс", руководимый финским специалистом Туомасом Саммелвуо, совершил почти невозможное, отыгравшись с безнадежного счета 19:24. В итоге - 27:25 в пользу хозяев, которые на кураже взяли еще два сета - 25:20, 25:18.

"Белогорье" с четырьмя олимпийскими чемпионами в составе (Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский, Сергей Гранкин и Алексей Обмочаев) проиграло команде без громких имен. Игроки "Кузбасса" Игорь Кобзарь и Виктор Полетаев неоднократно привлекались в сборную, но ключевыми исполнителями национальной дружины они не являются. Имена Ярослава Подлесных, Антона Карпухова, Дмитрия Пашицкого, Романа Пакшина, Инала Тавасиева известны лишь продвинутым фанатам волейбола. Нынешний успех "Кузбасса" в первую очередь - плоды тренерской работы Саммелвуо, который выводит команду на пик к самым важным матчам. К примеру, в декабре кемеровчане огорчили белгородцев в полуфинале Кубка России.

Саммелвуо отлично знает наш волейбол изнутри, он выступал за калининградское "Динамо-Янтарь" и в новосибирском "Локомотиве", в "Кузбассе" работает второй сезон, параллельно возглавляя сборную Финляндии.

Во вторых матчах других пар "Зенит-Казань" победил новокуйбышевскую "Нову" (3:1), питерский "Зенит" снова огорчил "Факел" (3:0). Результат встречи "Локомотив" - "Динамо" М стал известен уже после подписания этого номера "РГ".