Новости

Мы обречены на успех. Владимир Путин выступил на Манежной площади 23:25
Скончался начальник подмосковного главка Росгвардии 23:19
Видео: В Сети появились кадры смертельного ДТП на Кутузовском проспекте 23:17
В США артист Cirque du Soleil погиб после падения в ходе шоу 23:15
В Чечне опубликовали первые результаты выборов президента РФ 23:15
Собчак и Зюганов прокомментировали прошедшие выборы 22:55
Тренер "Зенита" Манчини пожелал вернуться в Англию 22:47
Выборы президента РФ в Беларуси прошли при высокой явке и без нарушений 22:40
Представитель актера Добронравова рассказала о его состоянии 22:37
Названы первые результаты выборов президента РФ в Крыму 22:35
В Москве проходит митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией 22:30
Онлайн-трансляцию с избирательных участков смотрели около 1,5 млн человек 22:27
Актер Федор Добронравов госпитализирован в Калининграде 22:17
Стали известны первые итоги голосования жителей Удмуртии 22:10
Иностранные наблюдатели назвали ярославских избирателей приветливыми 22:10
В Мурманской области проголосовали более 60 процентов избирателей 22:00
МИД: Лондон так и не предоставил материалы дела об отравлении Скрипаля 21:57
Финны получили угрозы из-за поездки в Крым 21:55
Пресс-секретарь штаба Путина назвал первые цифры из ЦИК замечательными 21:43
Сирийский военный самолет сбит боевиками рядом с Дамаском 21:35
Матвиенко: Москва сможет "поставить на место" Лондон 21:35
ЮФО и СКФО продемонстрировали высокую явку на выборах 21:27
На Украине найден мертвым фигурировавший в деле о "Боинге" летчик АТО 21:19
В Центральной России проголосовали долгожители, космонавты и футболисты 21:17
На трассе "Дон" из-за ледяного дождя ограничено движение транспорта 21:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
18.03.2018 22:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Финский нож для "Белогорья"

Тренер из Страны Суоми Туомас Саммелвуо сенсационно вывел "Кузбасс" в полуфинал
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Главной сенсацией первого раунда плей-офф мужской Суперлиги стал вылет многократного чемпиона страны "Белогорья", проигравшего серию "Кузбассу" со счетом 0:2. Помимо кемеровчан в полуфинал пробились два "Зенита" - казанский и питерский.

На старте плей-офф домашнее фиаско "Белогорья", занявшего второе место в регулярном чемпионате, привело к немедленной отставке проработавшего в команде около месяца старшего тренера Владимира Кузюткина, экс-рулевого женской сборной России. Пост ближайшего помощника рулевого ВК "Белогорье" Геннадия Шипулина уже не впервые занял бывший игрок команды Александр Косарев, но и ему ничего не удалось сделать во втором матче против соперника с седьмым номером посева.

Волейболисты "Белогорья" выиграли первый матч полуфинала Кубка ЕКВ

В Кемерово ключевой для исхода всей встречи стала концовка первой партии. "Кузбасс", руководимый финским специалистом Туомасом Саммелвуо, совершил почти невозможное, отыгравшись с безнадежного счета 19:24. В итоге - 27:25 в пользу хозяев, которые на кураже взяли еще два сета - 25:20, 25:18.

"Белогорье" с четырьмя олимпийскими чемпионами в составе (Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский, Сергей Гранкин и Алексей Обмочаев) проиграло команде без громких имен. Игроки "Кузбасса" Игорь Кобзарь и Виктор Полетаев неоднократно привлекались в сборную, но ключевыми исполнителями национальной дружины они не являются. Имена Ярослава Подлесных, Антона Карпухова, Дмитрия Пашицкого, Романа Пакшина, Инала Тавасиева известны лишь продвинутым фанатам волейбола. Нынешний успех "Кузбасса" в первую очередь - плоды тренерской работы Саммелвуо, который выводит команду на пик к самым важным матчам. К примеру, в декабре кемеровчане огорчили белгородцев в полуфинале Кубка России.

Саммелвуо отлично знает наш волейбол изнутри, он выступал за калининградское "Динамо-Янтарь" и в новосибирском "Локомотиве", в "Кузбассе" работает второй сезон, параллельно возглавляя сборную Финляндии.

Во вторых матчах других пар "Зенит-Казань" победил новокуйбышевскую "Нову" (3:1), питерский "Зенит" снова огорчил "Факел" (3:0). Результат встречи "Локомотив" - "Динамо" М стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
МИД: Лондон так и не предоставил материалы дела об отравлении Скрипаля
Сирийский военный самолет сбит боевиками рядом с Дамаском
Посол России рассказал о провокациях на выборах президента РФ в США
Водители с сегодняшнего дня обязаны носить световозвращающие жилеты