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18.03.2018 16:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Регионы Сибири отчитались о промежуточной явке избирателей

Текст: Наталья Решетникова

За два часа до закрытия избирательных участков Кемеровская область по-прежнему демонстрирует самую высокую явку избирателей в Западной Сибири. Здесь этот показатель на 15.00 часов местного времени достиг 60,72 процента, а по данным на 18.00 часов перешагнул 75,05 процента.

Фото: Сергей Русанов/РИА Новости
Видео: Как голосуют регионы Западной Сибири

По предварительным данным, на 18.00 часов в Томской области явка составила 53,51 процента. В Новосибирской области, как сообщили в облизбиркоме, она увеличилась до 53,85 процента. В Республике Алтай к этому времени проголосовало уже 59,87 процента избирателей, в Алтайском крае - 60,36 процента, в Омской области - 55,94 процента.

Таким образом, как отмечают в региональных избиркомах, период между 12.00 и 15.00 оказался самым напряженным для участковых комиссий. Чтобы получить бюллетень, людям приходилось по несколько минут стоять в очереди.

Высокая активность избирателей отмечена в международном аэропорту Толмачево, где в день выборов президента РФ работает временный избирательный участок.

- Мы заранее все предусмотрели, чтобы проголосовать по прилету в аэропорту. Таких желающих оказалось немало, особенно транзитников, - поделилась пассажирка, вернувшаяся с отдыха из Вьетнама.

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