В аэропорту Красноярска открыли избирательный участок для путешественников

Временный избирательный участок открылся сегодня утром в новом терминале аэропорта "Красноярск".

Здесь смогут проголосовать пассажиры, которые не имеют возможности это сделать по месту регистрации. Например, те, кто улетает сегодня на отдых в Таиланд или Китай. Для этого нужно лишь написать заявление с указанием номера участка, расположенного в здании аэровокзала. Кроме того, на этом избирательном участке сегодня будут голосовать многие сотрудники самого аэропорта.

Между тем, к 10.00 по местному времени на избирательные участки Красноярского края пришли 178926 избирателей, что составляет 8,74 процента от их общего числа, сообщили в крайизбиркоме.

В территориях края самая большая явка на данный момент отмечена в селе Байкит Эвенкийского муниципального района. Там уже проголосовало 39,8 процента избирателей. Также высокая явка регистрируется и в других северных районах. Например, в Туруханском она составляет 35,86 процента, а в Северо-Енисейском районе - 34,2 процента. Высокий процент проголосовавших отмечен в Большеулуйском районе - 18,1 процента.