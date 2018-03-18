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18.03.2018 09:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В аэропорту Красноярска открыли избирательный участок для путешественников

Текст: Дмитрий Лапин, Надежда Столярчук
Фото: Борис Кумышев Фото: Борис Кумышев
Фото: Борис Кумышев

Временный избирательный участок открылся сегодня утром в новом терминале аэропорта "Красноярск".

Здесь смогут проголосовать пассажиры, которые не имеют возможности это сделать по месту регистрации. Например, те, кто улетает сегодня на отдых в Таиланд или Китай. Для этого нужно лишь написать заявление с указанием номера участка, расположенного в здании аэровокзала. Кроме того, на этом избирательном участке сегодня будут голосовать многие сотрудники самого аэропорта.

Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Между тем, к 10.00 по местному времени на избирательные участки Красноярского края пришли 178926 избирателей, что составляет 8,74 процента от их общего числа, сообщили в крайизбиркоме.

В территориях края самая большая явка на данный момент отмечена в селе Байкит Эвенкийского муниципального района. Там уже проголосовало 39,8 процента избирателей. Также высокая явка регистрируется и в других северных районах. Например, в Туруханском она составляет 35,86 процента, а в Северо-Енисейском районе - 34,2 процента. Высокий процент проголосовавших отмечен в Большеулуйском районе - 18,1 процента.

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