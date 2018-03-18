Видео: Как голосуют регионы Западной Сибири

В регионах Западной Сибири выборы в самом разгаре. Корреспонденты "РГ" посетили избирательные участки в Омске, Новосибирской области и Кузбассе.

К полудню в Прииртышье проголосовала уже треть избирателей.

Многие омичи приходят голосовать семьями. На участках много молодых избирателей. Многодетные родители Егор и Юля Мироненко пришли на участок вместе со своими тремя сыновьями. Старшеклассник Лев в силу возраста еще не может голосовать за президента, но за комфортную городскую среду его голос был принят.

В Новсибирске, как убедилась корреспондент "РГ", после полудня активность избирателей на участках заметно выросла. На входе в гимназию № 11 "Гармония" выстроилась очередь.

За тем, что происходит на участке даже в Бердске (расположен в часе езды от Новосибирска), можно наблюдать, не сходя со своего дивана.

Системы видеонаблюдения установлены в 855 помещениях для голосования и во всех 44 территориальных избирательных комиссиях Новосибирской области. В 450 помещениях, где расположены 811 избирательных участков, имеются рамки-металлодетекторы. Кроме того, шесть избирательных участков оборудованы интерактивными тактильными модулями системы "Сурдофон". С их помощью граждане с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с нарушениями слуха, могут получить информацию о выборах, избирательной системе.