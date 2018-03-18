ЮФО и СКФО продемонстрировали высокую явку на выборах

Избирательные комиссии южных регионов отчитались о количестве пришедших проголосовать на выборах президента РФ.

Так, по состоянию на 18.00 мск в Ростовской области явка составляет 57,33 процента. Лидерами стали Боковский, Верхнедонской, Егорлыкский, Песчанокопский, Советский, Усть-Донецкий и Чертковский районы региона. В Ростове-на-Дону лидирует Пролетарский район, там проголосовали более 60 процентов избирателей.

В Астраханской области проголосовало 389,5 тысячи человек, что составляет 52,97 процента от общего числа избирателей.

В Волгоградской области, где проходит также референдум о часовом поясе, явка на 18:00 составила 59,68 процента. Самыми активными оказались жители Жирновского (74,88 процента), Алексеевского (76,28), Нехаевского (72,42) и Иловлинского (71,17) районов.

В Калмыкии к шести часам вечера проголосовало 61,87 процента электората. Передовиком стал Лаганский район республики с 82,57 процента.

Более одного миллиона избирателей уже проголосовали в Республике Дагестан. Явка на 18.00 мск составила 72,04 процента.

В Карачаево-Черкесии на то же время явка была 73,27 процента. Всего в выборах приняли участие почти 213 тысяч человек. Особенно отличились избиратели Ногайского района, где проголосовали 85,46 процента, и Абазинского района, где явка составила почти 83 процента. Больше 81 процента электората приняло участие в выборах в Прикубанском районе и 80 процентов - в Карачаевском районе республики.

В Ингушетии проголосовало 70,9 процента избирателей, или 156 тысяч человек. Здесь лидером стал город Карабулак с 73,2 процента.