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18.03.2018 19:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кавказе объявили данные по явкам на выборы

Текст: Юрий Гень, Роман Кияшко, Михаил Сухарев
Фото: Муса Садулаев\РГ Фото: Муса Садулаев\РГ
Фото: Муса Садулаев\РГ

На территории Северо-Кавказского федерального округа заканчивается голосование на выборах президента России. И хотя избирательные участки закрываются в 20.00, последние данные о явке избирателей объявлены на 18.00.

Фото: Александр Петров/ТАСС
Явка на выборах президента в среднем по России превысила 50 процентов

Самыми активными оказались жители Кабардино-Балкарии. В избирательной комиссии республики сообщили, что к шести часам вечера в республике свои голоса отдали 84,05 процента избирателей или около 450 тысяч человек.

В Чеченской республике свои голоса пришли отдать 78.99 процентов избирателей. Всего же перед началом голосования было зарегистрировано 708 450 человек.

В Северной Осетии проголосовали около 360 тысяч человек (75 процентов) из 500 тысяч официально зарегистрированных избирателей.

На Ставрополье свои голоса на избирательные участки пришли отдать 61,89 процент имевших права голоса. Всего же краевой ЦИК зарегистрировал 1 883 691 человека.

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