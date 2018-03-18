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18.03.2018 14:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Старейший житель России проголосовал у себя дома

Текст: Алена Ларина (Магас)
Фото: пресс-служба главы Ингушетии Фото: пресс-служба главы Ингушетии
Фото: пресс-служба главы Ингушетии

В высокогорном селении Гули Джейрахского района Ингушетии проголосовал 122-летний Аппаз Илиев - один из старейших жителей планеты и старейший россиянин, запись о котором сделана в книге рекордов России.

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Бюллетень для голосования горец опустил в урну у себя дома, куда по его просьбе пришли представители районной избирательной комиссии.

Несмотря на более чем столетний возраст, Аппаз хорошо говорит и двигается. "Галочку" он поставил самостоятельно в присутствии многочисленных гостей - местных журналистов и представителей администрации.

- Дедушка любит гостей и очень словоохотлив, особенно с молодыми журналистами, - рассказал глава района Ахмед Льянов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Пользуясь тем, что его снимает республиканское телевидение, Аппаз на ингушском языке призвал земляков обязательно прийти сегодня на избирательные участки.

- Не пойти на выборы - большой грех. Ведь мы сейчас живем не бедно, а наши отцы и деды голодали и испытали многие другие потрясения. В районе построили дороги, больницы. Каждый должен сделать свой выбор, - уверен старейший житель России.

Как рассказали в ЦИК региона, на 12 часов дня в республике проголосовал 29,1 процент от общего числа избирателей. Всего в Ингушетии имеют право голоса около 220 тысяч человек.

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