У подножия Эльбруса проголосуют пять тысяч туристов

В Кабардино-Балкарии открылся один из самых высокогорных избирательных участков в России. Он находится на высоте 2125 метров над уровнем моря у подножия Эльбруса в поселке Терскол.

Помимо жителей самого поселка, здесь будут голосовать пограничники и многочисленные туристы, которые приехали кататься у подножия самой высокой вершины Европы на сноубордах и лыжах и заранее позаботились о возможности проголосовать по месту пребывания. Всего на территории КБР, по данным пресс-службы главы республики, собираются проголосовать около 5000 туристов.

На территории участка для избирателей выступают артисты Эльбрусского района, развернулись национальные подворья с блюдами национальной кухни.

К 10 утра в Кабардино-Балкарии уже проголосовала четверть всех избирателей.

- На 10 часов утра явка составила 25,73 процента, - сообщил корреспонденту "РГ" заместитель председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики Мусса Джаппуев.

Всего в республике зарегистрированы 535 630 человек, которые имеют право голоса. В 8 утра для них открыли двери все 354 избирательных участка Кабардино-Балкарии.