В Чечне опубликовали первые результаты выборов президента РФ

Избирательная комиссия Чеченской Республики опубликовала первые итоги голосования на выборах президента РФ в Чеченской Республике.

Согласно первым данным, опубликованным в ГАС "Выборы", Владимир Путин набрал в Чечне 84,65 процента голосов. На втором месте Павел Грудинин с 10,62 процента. На третьем месте - Ксения Собчак с 1,41 процента. Остальные кандидаты набрали меньше одного процента голосов.

Данные голосования продолжают обновляться по мере подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.