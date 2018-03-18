В Северной Осетии проголосовали три долгожительницы

98-летняя Аренка Камболова-Карданова пришла проголосовать на избирательный участок в сопровождении детей и внуков. Фото: Пресс-служба ЦИК по Северной Осетии

В Северной Осетии в разных районах республики проголосовали три женщины-долгожительницы, которым исполнилось, соответственно, 98, 100 и 102 года.

Первой проголосовала во Владикавказе на избирательном участке №99 Аренка Камболова-Карданова. На участок она пришла самостоятельно в сопровождении детей и внуков. Именно сегодня, женщине исполнилось 98 лет. От представителей избиркома она получила символический подарок и поздравление с днем рождения, после этого проголосовала и вернулась домой.

Еще две долгожительницы проголосовали в селении Драг-Кох. По состоянию здоровья они не смогли явиться на участок, поэтому представители избиркома пришли к ним домой со специальными переносными урнами для голосования. Дедеке Дзуцевой исполнилось ровно 100 лет, а ее односельчанке Ирхан Бурукаевой - на два года больше. Обе женщины проголосовали самостоятельно дома и поблагодарили представителей избиркома за визит.

Все три женщины на данный момент являются старейшими жительницами Осетии.

Как сообщили в ЦИК по Северной Осетии, по состоянию на 15.00 в республике проголосовало 295 тысяч человек - это 58,46 процента из общего числа более чем 500 тысяч зарегистрированных избирателей.