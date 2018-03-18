Более пяти тысяч жителей Поморья проголосовали досрочно

В Архангельской области 5321 избиратель принял участие в досрочном голосовании на выборах Президента РФ. Как сообщает архангельский облизбирком, голосование в труднодоступных местностях началось с 25 февраля.

Досрочно северяне голосовали на труднодоступных территориях 16 районов, в том числе Верхнетоемского, Лешуконского, Мезенского, Онежского, Пинежского, Приморского, на Земле Франца Иосифа и Новой Земле.

Самыми первыми среди проголосовавших досрочно были суда Северного морского пароходства "Механик Котцов", "Механик Брилин" и "Капитан Миронов". Всего в области в досрочном голосовании приняли участие 42 экипажа судов.

Как отмечают в избиркоме Архангельской области, самый северный избирательный участок России расположен на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, здесь в голосовании приняли участие 378 избирателей.

Всего на территории региона сегодня открылось 864 избирательных участков. Свой выбор уже сделали губернатор Архангельской области Игорь Орлов, председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов и глава Архангельска Игорь Годзиш.

В столице Поморья также организованы тематические избирательные участки. В Доме молодежи открылся молодежный избирательный участок. Тем временем избирательный участок в Тралфлоте носит имя ветерана рыбной отрасли Филиппа Гуляева - бывшего капитана, директора тралфлота, кавалера двух орденов Ленина, Героя Социалистического Труда. Здесь же действует выставка, посвящённая истории развития рыбной промышленности Поморья.