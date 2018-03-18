Юлия Чичерина проголосовала в Калининграде

Рок-певица Юлия Чичерина проголосовала на президентских выборах в Калининграде.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Чичерина будет участвовать в праздничном концерте на площади Победы в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, которым завершится сегодня вечером выборный день в Калининграде. В мероприятии также примет участие концертная группа морской пехоты "Черные береты".

Между тем на выборы в самом западном регионе России люди идут очень активно. Как сообщили в областном облизбиркоме, на 15 часов местного времени явка по региону в среднем составила 44,9 процента, а в некоторых муниципалитетах области - более 56 процентов.