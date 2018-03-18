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18.03.2018 17:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мария Кожевникова проголосовала в Вологде

Текст: Алексей Васильев (Вологда)
Известная актриса, экс-депутат Госдумы, общественный деятель Мария Кожевникова проголосовала сегодня на участке, который находится в здании Вологодского госуниверситета на проспекте Победы, 37. Приезд звезды в областную столицу стал приятным сюрпризом для вологжан.

Несмотря на слухи о том, что я забуду Вологду , как только пройдут выборы 2016 , я сегодня здесь! В своём уже таком родном и любимом регионе ❤️ В общем, выбор сделан на участке 261 ) А вы свой гражданский долг исполнили?! 😉 Repost @sergey_voropanov Сегодня в Вологде голосует и Мария Кожевникова. Вместе с ней съездил на избирательный участок в ВоГУ. Мария голосовала в прямом эфире - трансляция шла в Инстаграм. #сергейворопанов #мэрвологды #вологда #мывологжане #выборы2018 #выборыпрезидента

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

- Я давно полюбила ваш регион, меня связывает с Вологодчиной долгая история. Поэтому я написала заявление о голосовании по месту пребывания и приехала на день выборов в Вологду. На этом избирательном участке я и на предыдущих выборах голосовала, - рассказала актриса, - Призываю сегодня всех прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Мне, как многодетной маме, не все равно, в каком направлении будет двигаться наша страна, какими в ней будут образование и медицина.

Фото: twitter.com/MID_RF
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Весь процесс своего голосования на президентских выборах Мария Кожевникова транслировала в своем Instagram, где за трансляцией следили 1600 человек. На этом участке процедура была организована с помощью комплексов электронного голосования. У Марии Кожевниковой она не вызвала никакого затруднения.

Именитый Вологодский спортсмен Максим Цветков сейчас находится в Норвегии на соревнованиях по биатлону. Сегодня спортсмен из Вологодской области примет участие в мужской эстафете. Несмотря на плотный соревновательный график, он и вся сборная России по биатлону приняла участие в выборах Президента России.

- Это первые выборы в моей жизни. В этом году мне очень понравилось, что заявление для голосования по месту пребывания можно сделать через сайт Госуслуг. И мы всей командой приехали в посольство в Осло и проголосовали. И я приглашаю всех прийти и проголосовать, - обратился к вологжанам именитый спортсмен.

Примечательно, что 18 марта в России также отмечается День работников бытового обслуживания и ЖКХ. Поэтому сегодня параллельно с главным политическим выбором жители Вологодчины могут сделать еще один - проголосовать в рамках проекта "Комфортная городская среда".

В течение последних месяцев вологжане определялись с тем, какие из общественных пространств территорий (парки, скверы, бульвары, пешеходные зоны) хотели бы видеть отремонтированными в ближайшее время. На основе предложений был составлен итоговый перечень территорий. Так, в самых крупных муниципалитетах - Вологде и Череповце - в список вошло 25 и 12 пространств соответственно.

Для удобства жителей региона счетные комиссии проекта "Комфортная городская среда" 18 марта открыты по тем же адреса, что и избирательные участки. Голосование определит, какие общественные территории будут отремонтированы в первоочередном порядке. В социальных сетях обсуждение проекта проходит под хештэгом #ЗаСильнуюСтрануИКомфортнуюСреду.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Напомним, в федеральном проекте "Комфортная городская среда", рассчитанном до 2022 года, принимают участие более 70 регионов России, в том числе и Вологодская область. В 2018 году для реализации этого приоритетного проекта в регионе предусмотрено 426,4 млн. рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Со списком, планом реконструкции и визуализированными проектами можно ознакомиться на официальном сайте областного Правительства.

В крупнейших городах Вологодской области - Вологде и Череповце - общественный транспорт в день выборов президента России, 18 марта, работает бесплатно. Решение организовать бесплатный проезд приняли все транспортные предприятия городов. В течение всего дня жители могут воспользоваться правом бесплатного проезда, чтобы добраться до избирательных участков. Кондукторы при этом не работают, поскольку предъявлять какие-либо документы не требуется.

Интересным новшеством города Вологды стало использование автомобилей, оснащенных громкоговорителями, которые призывают вологжан прийти на избирательные участки и отдать свой голос за будущее страны.

- На каждом избирательном участке работают наблюдатели от политических партий, общественные наблюдатели и журналисты, дежурят сотрудники полиции. Кроме того, сегодня в нашем регионе находятся международные наблюдатели из нескольких стран, которые также следят за чистотой проведения выборов как в крупных городах, так и в сельских территориях, - отметил губернатор региона Олег Кувшинников, проголосовавший на избирательном участке №271, расположенном в здании Вологодского института развития образования.

Справка "РГ"

В Вологодской области открыта 1000 участков, 347 из которых оснащены системами видеонаблюдения с возможностью прямой трансляции в интернет. Охрану общественного порядка осуществляют около 2300 сотрудников МВД, Росгвардии и частных охранных предприятий.

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