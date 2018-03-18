Появились первые результаты явки в Калининградской области

К десяти часам утра явка в Калининградской области составила 8,19 процента. Об этом сообщает Избирательная комиссия Калининградской области.

Самый западный российский регион единственный в РФ живет в своем часовом поясе - здесь на час меньше, чем в Москве. Поэтому голосовать жители Калининградской области начали последними в стране.

Всего в регионе функционирует 542 постоянных избирательных участка и восемь участковых избирательных комиссий в местах временного пребывания избирателей. Это многопрофильные больницы и кардиоцентр, СИЗО, аэропорт Храброво, Южный железнодорожный вокзал.

На участках, по информации регионального избиркома, уже работают более тысячи наблюдателей. Порядка 600 из них направили кандидаты.