Представитель актера Добронравова рассказала о его состоянии

Госпитализирован советский, российский актер театра и кино, продюсер, народный артист Российской Федерации Федор Добронравов.

Об этом передает сегодня РЕН ТВ ссылкой на представителя артиста, Ирину Сойкину.

Подробности произошедшего Сойкина не раскрывает. Меж тем стало известно, что из-за недуга пришлось отменить спектакль с участием Добронравова в Светлогорске.

Как рассказала представитель, Добронравов находится в больнице и "ему уже лучше".

Добронравов родился в 1961 году в Таганроге, в семье строителя и работницы хлебозавода, был поздним ребенком. Активно занимался баскетболом, боксом, волейболом, прыжками в воду. Мечтал стать клоуном, посещал профильный кружок. Дважды поступал в цирковое училище - безуспешно. Служил в ВДВ. Сразу после армии женился. Работал слесарем на заводе, дворником в детском саду. В 1988-м окончил Воронежский государственный институт искусств. В 1990-м мыл полы в Третьяковской галерее, жил в гримерке театра "Сатирикон".

Дебютировал в кино в начале девяностых - в "Русском регтайме", где сыграл эпизодическую роль милиционера. Снимался в эпопее "Сваты" (Будько), в "Тайнах дворцовых переворотов", сериале "Братья Карамазовы" (небольшая, но памятная роль пана Муссяловича), в "Дне радио", "Изображая жертву" сериалах "Кадетство", "Убойная сила".