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18.03.2018 17:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге явка на выборах достигла 40 процентов

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Северной столице явка на выборах президента РФ достигла 40 процентов, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский. Поего словам, УИКи справляются, а жалоб в избирком не поступало.

Футболисты сборной России проголосовали на выборах президента

Тем временем на один из избирательных участков города на Неве пришли голосовать рыцари в доспехах - это произошло в Калининском районе. Молодые люди были облачены в кольчуги и плащи, на головах были шлемы, а в руках - копья и щиты.

Известная актриса Алиса Фрейндлих проголосовала на участке в одной из школ на улице Рубинштейна. А Хоккейный клуб СКА пришел на выборы всей командой вместе гендиректором Андреем Точицким и вице-президентом клуба Романом Ротенбергом.

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