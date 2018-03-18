В Петербурге проголосовали более 16 процентов избирателей

Явка на выборы в Северной столице по данным на полдень 18 марта составила 16,24 процента, сообщила журналистам заместитель заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова.

Отметим, что среди проголосовавших в городе на Неве - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая всегда приезжает на выборы в родной город.

Глава Совфеда отметила высокий уровень подготовки к голосованию в Петербурге. Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко отдал свой голос на избирательном участке №1659, расположенном в Академической гимназии №56 на Крестовском острове.