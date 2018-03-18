Женщина на дельтаплане погибла после падения в Финский залив

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, разбившейся на дельтаплане в акватории Финского залива, сообщает в своем Telegram-канале Следственный комитет РФ.

Трагедия произошла накануне в поселке Лисий Нос около пяти вечера. Дельтаплан не смог набрать высоту и рухнул всего в пятидесяти метрах от берега.

На голове 34-летней женщины был шлем, однако повреждения оказались слишком серьезными. Когда приехала "скорая", она была еще жива, но скончалась в машине - врачи оказались бессильны.

По предварительной информации, погибшая работала секретарем в ГАУ "Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга". Сам дельтаплан купили вскладчину пятеро любителей. Летательный аппарат не нужно регистрировать.

Сейчас на месте работает следственная группа.