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18.03.2018 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Женщина на дельтаплане погибла после падения в Финский залив

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, разбившейся на дельтаплане в акватории Финского залива, сообщает в своем Telegram-канале Следственный комитет РФ.

В Адыгее при падении дельтаплана погибли два человека

Трагедия произошла накануне в поселке Лисий Нос около пяти вечера. Дельтаплан не смог набрать высоту и рухнул всего в пятидесяти метрах от берега.

На голове 34-летней женщины был шлем, однако повреждения оказались слишком серьезными. Когда приехала "скорая", она была еще жива, но скончалась в машине - врачи оказались бессильны.

По предварительной информации, погибшая работала секретарем в ГАУ "Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга". Сам дельтаплан купили вскладчину пятеро любителей. Летательный аппарат не нужно регистрировать.

Сейчас на месте работает следственная группа.

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