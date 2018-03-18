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18.03.2018 11:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Для строителей Крымского моста открыли два избирательных участка

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

В вахтовых городках "Тамань" и "Керчь", которые находятся на обоих берегах Керченского пролива рядом, сегодня открылись два избирательных участка. На них с раннего утра уже начали голосовать тысячи строителей Крымского моста.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По информации инфоцентра "Крымский мост", накануне выборов более пяти тысяч строителей из других регионов страны подали заявления о включении их в список избирателей по месту нахождения и были закреплены за избирательными участками в двух рабочих поселках, находящихся на территории Краснодарского края и Республики Крым.

Так как стройка ведется круглосуточно, то участок на таманской стороне с разрешения теризбиркома открылся в 6 часов утра - для того, чтобы инженеры и рабочие дневной смены (она начинается в 7 утра) получили возможность проголосовать до выезда на стройплощадку.

"На Таманском полуострове участок для голосования сформирован в вахтовом городке, где сейчас проживает около трех тысяч человек. Один из модулей рабочего поселка был оборудован кабинами для заполнения бюллетеней и урнами. Аналогичную работу провели на керченской стороне, где функционирует вахтовый городок рабочих", - рассказал журналистам заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

А участвующие в сооружении Крымского моста жители Темрюкского района Кубани и Керчи голосуют на избирательных участках по месту проживания.

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