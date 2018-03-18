Финны получили угрозы из-за поездки в Крым

Представители русско-финской ассоциации, посетившие в Крым с целью наладить культурные и дружеские связи, получили угрозы со стороны посла Украины в Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.

- Посол Украины в Финляндии просит финскую сторону наказать нас за посещение Крыма, - цитирует агентство главу делегации, председателя русско-финской ассоциации дружбы Дарью Скиппари-Смирнову. - Но в Финляндии работают законы, у людей есть право на свое мнение, свободу передвижения. Это смешно - просить у Финляндии нас как-то наказать и усмирить. Мы не относимся серьезно к подобным угрозам.

Общественники из Финляндии приехали в Крым на неделю, чтобы установить культурные и дружеские связи. Это первый визит финской делегации на полуостров после его воссоединения с Россией. Глава делегации подчеркнула, что Крым они посетили как часть России.

- Наш визит никак не касается Украины. То, что Украина живет в своем иллюзорном мире - не наши проблемы, - сказала Дарья Скиппари-Смирнова.