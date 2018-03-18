Иностранцы на выборах в Крыму увидели подтверждение итогов референдума

Выборы президента в Крыму являются подтверждением итогов референдума 2014 года. Такой вывод сделали иностранные наблюдатели, работающие сегодня на избирательных участках Севастополя.

- Участие жителей Крыма и Севастополя в выборах президента станет сигналом для Запада, в том числе и для моей страны, который подтвердит итоги и значение референдума 2014 года, - считает руководитель фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк (Германия) Андреас Маурер. - Крымчане смогут поставить в этом вопросе точку. Не важно, что думают в Киеве. Важно, что решит крымский народ.

За проведением первых выборов президента в Севастополе следили 16 иностранных наблюдателей, зарегистрированных ЦИК России, из США, Великобритании, Германии, Кипра, Израиля, Испании, Норвегии и других стран.

Также в день выборов Севастополь посетили 20 участников форума "Россия - страна возможностей" из 15 стран, в том числе Сербии, Пакистана, Египта, Франции, Бразилии. Они отметили, что выборы президента проходят открыто и демократично, а на участки пришло очень много людей.

- Организация выборов в Севастополе ничем не отличается от любого города Европы, - рассказал "РГ" французский журналист и политолог Николя Шаррас. - Участки доступны для всех избирателей, никто ничего не скрывает. Мы видим довольно высокую явку. Люди считают своим долгом участвовать в этих выборах, чтобы показать Западу и всему миру, что пропаганда за рубежом идет вразрез с тем, что на самом деле происходит в Крыму, где люди довольны сделанным четыре года назад выбором.

Всем, кто сегодня пришел на избирательные участки города-героя, вручали нагрудные знаки "С Россией навсегда" в память о референдуме 16 марта 2014 года, когда жители Крыма и Севастополя сделали свой исторический выбор.

- Эти знаки будут напоминать не только о референдуме, но и о том, как мы первый раз участвовали в выборах президента России, - рассказал "РГ" председатель Севастопольской городской комиссии по проведению референдума 16 марта 2014 года Валерий Медведев. - Идея возникла у севастопольских ветеранов. Сначала планировали сделать памятные знаки для участников референдума, но потом решили вручать их всем без исключения во время голосования. Награду с удовольствием получают и те, кто первый раз пришел голосовать, и те, кто уже не раз участвовал в выборах.

На участках с самого утра отмечали высокую явку, жители приходили голосовать семьями.

- Эти выборы - новый шаг для Севастополя и всего Крыма, - делится горожанка Инна Рябцева. - Когда подрастут дети, мы будем рассказывать, как писали новую историю Севастополя в составе России, показывать памятные сувениры, которые нам вручили сегодня.

- Выборы президента - это фактически финал интеграции Севастополя в правовое и политическое пространство России, - отметил губернатор города Дмитрий Овсянников, который проголосовал в новой школе в районе Казачьей бухты, открытой в прошлом году.

Чтобы привлечь на выборы молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, севастопольские активисты придумали акцию "Я выбрал президента". Возле избирательных участков волонтеры предлагали сделать фото с хештегом и опубликовать его в соцсетях. Победителей фотоконкурса определят 20 и наградят призами, среди которых - билеты в аквапарк, мобильные телефоны, гироскутеры.

- К нам постоянно подходят фотографироваться, причем не только молодежь, но и люди постарше - хотят оставить память о сегодняшнем дне, - говорит волонтер Надежда Гуняга.

Кроме этого, 18 марта 2018 года в городе-герое начали снимать документальный фильм о "Русской весне", основанный на воспоминаниях участников и свидетелей событий 2014 года. Его представят к пятилетней годовщине крымского референдума.

- Возле участков около 500 наших волонтеров проводят съемки, - рассказал режиссер Алексей Крянга. - Все желающие могут подойти и поделиться воспоминаниями. На основании этих материалов мы создадим фильм, в котором расскажем истории горожан.

В Севастополе сегодня работают 182 избирательных участка, в списках избирателей насчитывается более 325 тысяч человек. На 15:00 явка превысила 55 процентов.