Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в Крыму

Избирательные участки в Ялте посетила представительная делегация, состоящая из 24 иностранных граждан из Франции, Италии, Австрии, Германии, Финляндии, Сербии, Афганистана, Малайзии, США и других стран.

Как сообщает пресс-служба Ялтинского горсовета, международные наблюдатели зашли на участок № 496, расположенный в здании Ялтинской средней школы-коллегиум №1. Здесь гостям рассказали о работе участковой избирательной комиссии, выборном процессе, показали процесс считывания бюллетеней КОИБами.

Как рассказал представитель Италии, депутат парламента Венето Стефано Вальдемгабери, ему и его коллегам было важно убедиться в прозрачности и открытости выборов, а также узнать мнение крымчан о сегодняшнем событии. И он не увидел никаких нарушений демократических процедур.

В свою очередь, Селвараж Несхан, приехавший на полуостров из Малайзии, отметил хорошую организацию выборов на этом избирательном участке и высокую активность избирателей с самого утра.

- Видно, как много людей было задействовано в подготовке и проведении выборов президента России, много людей голосует, - сказал Селвараж Несхан. - Я лично убедился в том, что все проходит прозрачно, - заметил иностранный гость.

Аккредитованные представители других государств посетили четыре избирательных участка в Ялте, после чего отправились с аналогичной миссией в Симферополь. Также они будут наблюдать за процессом голосования и за подсчетом голосов.

Напомним, всего за выборами в Крыму следят 43 международных наблюдателя из 20 стран.