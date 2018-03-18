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18.03.2018 17:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Южные регионы России отчитались о промежуточной явке

Текст: Тимур Алиев, Марина Бровкина, Александр Гавриленко, Николай Грищенко, Алена Ларина, Роман Мерзляков

На юге страны к 15:00 голосование избирателей на выборах президента России набрало высокую активность.

Фото: Тигар Раджавов
К полудню на юге страны проголосовали более четверти избирателей

Так, в Волгоградской области на этот час проголосовали 40,28 процента избирателей. Лидером стал Жирновский район - 59,75 процента.

- Основная цель нашего визита - увидеть, как развивается избирательный процесс в Волгоградской области. Сегодня нахожусь здесь второй раз, шесть лет назад я также был на выборах президента России. Все проходит нормально, у меня нет никаких замечаний. Выборный процесс развивается в соответствии с международными стандартами, - сказал международный наблюдатель из Сербии Йован Палалич.

В Ингушетии на избирательные участки пришли 57, 5 процентов, это 126 тысяч 704 жителей республики. Здесь проголосовал старейший житель страны 122-летний Аппаз Илиев,запись о котором сделана в книге рекордов России.

В Ростовской области явка к этому времени составила 45,1 процента. Согласно последним данным донского избиркома, проголосовали уже 1,4 миллиона жителей региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области
Под Волгоградом на выборы приехала семья из 30 человек

В Астраханской области избирательные участки посетили 43,45 процента от общего числа избирателей, то есть больше 319 тысяч человек.

В Дагестане уже проголосовали более половины избирателей - 53,06 процента. Наиболее высокая явка зафиксирована в Докузпаринском (81,79 процента), Магарамкентском (80,21 процента) и Хасавюртовском (70,02 процента) районах.

В Калмыкии свою волю выразили 52,33 процента, это105580 человек.

В Карачаево-Черкесской республике на 15:00 проголосовали 174763 избирателя, что составляет 60,15 процента от общего количества избирателей.

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