Для крымчан участие в выборах президента России имело особое значение, поскольку, во-первых, жители полуострова впервые в истории голосовали за главу российского государства, а во-вторых, выборы были назначены на 18 марта. Это тот самый день, когда в 2014 году был подписан договор о воссоединении Крыма с Россией. И большинство жителей вчерашним походом на избирательный участок стремились еще раз подтвердить правильность выбора 16 марта 2014 года.

Как и в других регионах РФ, в Республике Крым и Севастополе в восемь часов утра открылись 1206 и 182 избирательных участка соответственно. Возле дверей в это время уже дожидались открытия десятки людей.

Специальные избирательные участки были организованы для строителей Крымского моста и международного аэропорта Симферополь. Мостостроителям с разрешения теризбиркома разрешили голосовать с шести утра, чтобы к семи они уже могли заступить на смену. Один участок был организован в вахтовом городке с Таманской стороны пролива, другой - с Керченской. Всего своим избирательным правом воспользовались 5000 строителей моста со многих регионов России.

А избирательный участок в новом терминале аэропорта Симферополь вполне может войти в книгу рекордов как самый большой на территории России - его площадь 6000 квадратных метров. Рабочие столы членов участковой комиссии, кабинки и урны для голосования разместились в огромном терминале "Крымская волна".

- Я не первый раз работаю на выборах, но раньше на таких участках организовывать голосование никогда не приходилось, - рассказала Татьяна Сотченко. - Конечно, этот участок уникальный! Я впервые увидела новый аэропорт, который построили с такой скоростью - 15 мая 2016 года начали рыть котлован, не прошло двух лет, и вот все уже готово.

Директор предприятия из Екатеринбурга Андрей Пьянков пришел на участок вместе со своими подчиненными, которые наносят декоративное покрытие на элементы интерьера нового аэропорта.

- Работаем здесь с конца ноября 2017 года, - рассказал Андрей. - Мы уже практически закончили, и осталось лишь исправить мелкие недостатки. Всей бригадой голосуем и снова спешим на участок - хочется быстрее закончить работу и улететь домой.

За выборами президента России в Крыму следили 3620 общественных наблюдателей, а также 43 международных наблюдателя из 20 стран мира. Это народные дипломаты, общественники, журналисты и политики из Германии, Норвегии, Франции, Финляндии, Испании, Израиля, Украины, Великобритании, Италии. Они приехали в Крым вопреки запретам Украины. В Ялте международные наблюдатели зашли на участок N 496, расположенный в здании Ялтинской средней школы-коллегиума N 1.

"Люди считают своим долгом участвовать в выборах, чтобы показать, что на самом деле происходит в Крыму, где люди довольны сделанным четыре года назад выбором"

Как рассказал представитель Италии, депутат парламента Венето Стефано Вальдегамбери, ему и его коллегам было важно убедиться в прозрачности и открытости выборов, а также узнать мнение крымчан о сегодняшнем событии. И он не увидел никаких нарушений демократических процедур. В свою очередь, Селвараж Несхан, приехавший на полуостров из Малайзии, отметил хорошую организацию выборов на этом избирательном участке и высокую активность избирателей с самого утра.

А в Севастополе всем, кто в этот день пришел на участки города-героя, вручали нагрудные знаки "С Россией навсегда" в память о референдуме 16 марта 2014 года.

- Эти знаки будут напоминать не только о референдуме, но и о том, как мы первый раз участвовали в выборах президента России, - рассказал "РГ" председатель Севастопольской городской комиссии по проведению референдума 16 марта 2014 года Валерий Медведев. - Идея возникла у севастопольских ветеранов. Сначала планировали сделать памятные знаки для участников референдума, но потом решили вручать их всем без исключения во время голосования.

На участках с самого утра отмечали высокую явку, жители приходили голосовать семьями.

- Когда подрастут дети, мы будем рассказывать, как писали новую историю Севастополя в составе России, - делится горожанка Инна Рябцева.

Во многих районах Севастополя 18 марта проголосовали военнослужащие Черноморского флота, а для экипажей кораблей, которые в день выборов находились в море, было устроено досрочное голосование. По словам председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Александра Петухова, на трех участках досрочно проголосовали 633 человека.

В Севастополе работали 16 иностранных наблюдателей из США, Великобритании, Германии, Кипра, Израиля и других стран.

- Участие жителей Крыма и Севастополя в выборах президента станет сигналом для Запада, в том числе и для моей страны, который подтвердит итоги и значение референдума 2014 года, - рассказал руководитель фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк (Германия) Андреас Маурер. - Крымчане смогут поставить в этом вопросе точку. Не важно, что думают в Киеве. Важно, что решит крымский народ.

Также в день выборов Севастополь посетили 20 участников форума "Россия - страна возможностей" из 15 стран, в том числе Сербии, Пакистана, Египта, Франции, Бразилии.

- Организация выборов в Севастополе ничем не отличается от любого города Европы, - рассказал "РГ" французский журналист и политолог Николя Шаррас. - Участки доступны для всех избирателей, никто ничего не скрывает. Мы видим довольно высокую явку. Люди считают своим долгом участвовать в этих выборах, чтобы показать Западу и всему миру, что пропаганда за рубежом идет вразрез с тем, что на самом деле происходит в Крыму, где люди довольны сделанным четыре года назад выбором.