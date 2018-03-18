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18.03.2018 12:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На участке нового аэропорта Симферополь проголосуют 705 строителей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В новом терминале международного аэропорта Симферополь, который предстоит запустить в эксплуатацию в мае 2018 года, для строителей организован специальный избирательный участок.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Он вполне может войти в книгу рекордов как самый большой на территории России - его площадь 6000 квадратных метров. Рабочие столы членов участковой комиссии, кабинки и урны для голосования разместились в огромном терминале "Крымская волна" прямо под знаменитой зеленой стеной из 30 тысяч растений, которая непременно станет одной из фишек и предметом гордости нового аэровокзального комплекса.

Как рассказала "РГ" председатель избирательной комиссии Татьяна Сотченко, в списки для избирателей включены 705 человек, которые заранее подали соответствующие заявления. На их основании были поданы списки в территориальную избирательную комиссию.

- Я не первый раз работаю на выборах в составе избирательных комиссий, но раньше на таких участках организовывать голосование никогда не приходилось, - рассказала Татьяна Сотченко. - Конечно, этот участок уникальный! Я впервые увидела новый аэропорт, который построили с такой скоростью - 15 мая 2016 года начали рыть котлован, не прошло двух лет, и вот все уже готово.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Директор предприятия из Екатеринбурга Андрей Пьянков пришел на участок вместе со своими подчиненными, которые наносят декоративное покрытие на элементы интерьера нового аэропорта.

- Работаем здесь с конца ноября 2017 года, - рассказал Андрей. - Мы уже практически закончили, и осталось лишь исправить мелкие недостатки и довести все до идеала. Всей бригадой голосуем и снова спешим на участок - хочется быстрее закончить работу и улететь домой.

По словам пресс-секретаря аэропорта Симферополь Игоря Лаптева, сейчас на объектах нового аэровокзального комплекса трудятся специалисты со всей России - от Владивостока до Калининграда, и все они до конца дня отдадут свой голос на выборах президента РФ.

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