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18.03.2018 22:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Названы первые результаты выборов президента РФ в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Стали известны первые итоги голосования на выборах президента РФ в Республике Крым и Севастополе.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Крымчане впервые проголосовали за главу российского государства

Согласно данным после обработки 12 процентов бюллетеней, введенных в ГАС "Выборы", Владимир Путин набрал в Республике Крым 91,74 процента голосов. На втором месте Павел Грудинин с 2,27 процента. На третьем месте - Ксения Собчак с 1,88 процента, на четвертом - Владимир Жириновский (1,87). Остальные кандидаты набрали меньше 0,6 процента голосов.

Похожие результаты и в городе федерального значения Севастополь. Там у Путина 92 процента голосов, у Грудинина - 2,78, а вот на третьем месте в отличие от РК - Жириновский с 2,72 процента. Ксения Собчак в городе-герое занимает предварительное место с результатом 0,85.

Данные голосования продолжают обновляться по мере подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.

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