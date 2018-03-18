Названы первые результаты выборов президента РФ в Крыму

Стали известны первые итоги голосования на выборах президента РФ в Республике Крым и Севастополе.

Согласно данным после обработки 12 процентов бюллетеней, введенных в ГАС "Выборы", Владимир Путин набрал в Республике Крым 91,74 процента голосов. На втором месте Павел Грудинин с 2,27 процента. На третьем месте - Ксения Собчак с 1,88 процента, на четвертом - Владимир Жириновский (1,87). Остальные кандидаты набрали меньше 0,6 процента голосов.

Похожие результаты и в городе федерального значения Севастополь. Там у Путина 92 процента голосов, у Грудинина - 2,78, а вот на третьем месте в отличие от РК - Жириновский с 2,72 процента. Ксения Собчак в городе-герое занимает предварительное место с результатом 0,85.

Данные голосования продолжают обновляться по мере подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.