Под Волгоградом на выборы приехала семья из 30 человек

Самая большая семья пришла на выборы в селе Крутинский Михайловского района под Волгоградом. Тридцать человек добирались на избирательный участок на своем автобусе, украшенном транспарантом "Потаповы - на выборы!"

Валентина Потапова - мать многодетного семейства, кавалер ордена "Материнская слава" третьей и второй степени, двух медалей за материнство. Всего у нее девять детей: дочери Ирина, Наталья, Елена, Любовь и сыновья Иван, Алексей, Михаил, Сергей, Евгений. Их отец, Михаил Иванович, более 25 лет работал директором Крутинской средней школы, затем преподавал здесь физику. Сейчас у Валентины еще 16 внуков и три правнука. И всех она воспитывает настоящими патриотами.

- Сегодня мы выбираем не просто президента, а лидера нации, который должен быть сильным и уверенным в своих решениях, уметь адекватно отвечать на внешние угрозы и, конечно, заботиться о своем народе, - сказала Валентина Потапова. - И наша семья свой выбор сделала.