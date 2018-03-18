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18.03.2018 15:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Поклонская рассказала, почему 18 марта - тройной праздник

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Наталья Поклонская рассказала, почему день 18 марта стал для нее тройным праздником.

Как известно, 18 марта Поклонская отмечает день рождения, и четыре года назад в этот день, по ее словам, она получила "самый главный подарок".

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крым и Севастополь впервые выберут президента РФ

- Для меня это тройной праздник: для Крыма 18 марта - день обретения мощей святителя Луки Крымского, - объяснила Поклонская на своей странице в Facebook. - А 2014 год был годом преподобного Сергия Радонежского - собирателя земли русской. И именно в этот день этого года Крым и Севастополь вернулись в состав России. Ну и сегодня, 18 марта подтверждает свой особый статус для Крыма и Севастополя - мы впервые выбираем президента России!

С утра Наталья Поклонская уже проголосовала на выборах президента РФ, придя на избирательный участок со своей дочерью.

- В этот день я, мои друзья и сослуживцы, семья и еще более полутора миллионов человек проголосовали за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, - отметила Поклонская. - Особенно важно, что мы вернулись на Родину мирным путем: не было крови, революции, войны. Я чрезвычайно горжусь этим и благодарна каждому жителю Крыма и Севастополя, кто не растерялся и пришел на участок, сделав правильный выбор! Это чувство патриотизма, гордости и радости за Родину мы испытали в момент восстановления исторической справедливости вместе, всей огромной страной, величие которой пугает наших партнеров.

Поздравление Наталье Поклонской опубликовал сегодня и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он в очередной раз отметил смелость Поклонской в отстаивании традиционных духовных ценностей, а также мужество и силу духа, которые проявились при ее согласии на назначение на должность прокурора Республики Крым весной 2014 года.

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