Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Наталья Поклонская рассказала, почему день 18 марта стал для нее тройным праздником.

Как известно, 18 марта Поклонская отмечает день рождения, и четыре года назад в этот день, по ее словам, она получила "самый главный подарок".

- Для меня это тройной праздник: для Крыма 18 марта - день обретения мощей святителя Луки Крымского, - объяснила Поклонская на своей странице в Facebook. - А 2014 год был годом преподобного Сергия Радонежского - собирателя земли русской. И именно в этот день этого года Крым и Севастополь вернулись в состав России. Ну и сегодня, 18 марта подтверждает свой особый статус для Крыма и Севастополя - мы впервые выбираем президента России!

С утра Наталья Поклонская уже проголосовала на выборах президента РФ, придя на избирательный участок со своей дочерью.

- В этот день я, мои друзья и сослуживцы, семья и еще более полутора миллионов человек проголосовали за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, - отметила Поклонская. - Особенно важно, что мы вернулись на Родину мирным путем: не было крови, революции, войны. Я чрезвычайно горжусь этим и благодарна каждому жителю Крыма и Севастополя, кто не растерялся и пришел на участок, сделав правильный выбор! Это чувство патриотизма, гордости и радости за Родину мы испытали в момент восстановления исторической справедливости вместе, всей огромной страной, величие которой пугает наших партнеров.

Поздравление Наталье Поклонской опубликовал сегодня и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он в очередной раз отметил смелость Поклонской в отстаивании традиционных духовных ценностей, а также мужество и силу духа, которые проявились при ее согласии на назначение на должность прокурора Республики Крым весной 2014 года.