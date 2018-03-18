Стали известны первые результаты выборов президента РФ на Кубани

Стали известны первые итоги голосования на выборах президента Российской Федерации в Краснодарском крае, где в бюллетени для голосования были включены около 4,1 миллиона человек.

Согласно первым данным, опубликованным в ГАС "Выборы", Владимир Путин набрал на данный момент на Кубани 80,65 процента голосов. На втором месте идет Павел Грудинин - у него 9,78 процента. На третьем расположился Владимир Жириновский, набравший 5,27 процента. На четвертом месте идет Ксения Собчак - у нее 1,03 процента голосов. Остальные кандидаты набрали меньше одного процента голосов.

Данные голосования продолжают обновляться по мере подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.