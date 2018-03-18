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18.03.2018 09:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Волгоградской области начался референдум о часовом поясе

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Жители Волгоградской области помимо выборов президента России 18 марта примут участие в референдуме, на котором определится, в каком часовом поясе будет находиться регион.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровского края
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Сейчас область живет по московскому времени. Избирателям предлагают два варианта: сохранение статус-кво или перевод стрелок на час вперед.

- Это первый референдум в новейшей истории нашего региона. Предыдущий был в 1993 году, когда по всей России принимали решение о Конституции, - рассказал журналистам председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин. - Нигде больше не проходят другие выборы, только у нас. Для референдума установлен порог явки: 50 процентов плюс один голос.

Решение, принятое на всеобщем голосовании, может быть пересмотрено только на другом референдуме не ранее, чем через два года.

Результаты народного волеизъявления рассмотрят на ближайшем заседании Волгоградской областной думы. Если большинство проголосует за переход на другой часовой пояс, перевод стрелок произойдет с нового календарного года.

По информации пресс-службы избирательной комиссии региона, с 31 января по 12 марта было подано почти 93 тысячи заявлений на получение открепительных удостоверений. Для сравнения на предыдущих выборах главы государства в 2012 году было выдано всего 45,8 тысячи аналогичных документов.

В населенных пунктах, в которых отсутствуют избирательные участки, организованы специальные маршруты общественного транспорта. Автобусы с указанием номеров участков бесплатно отвезут граждан к месту голосования.

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