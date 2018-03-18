Олимпийский чемпион Антон Шипулин проголосовал в Норвегии

Известный свердловчанин Антон Шипулин, Олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону проголосовал на выборах президента РФ в российском посольстве в Норвегии, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информполитики губернатора Свердловской области.

- Сегодня у нас с ребятами сразу два события особой важности: ответственные старты Кубка мира и день выборов президента РФ. Пропустить нельзя ни то, ни другое. Поэтому мы заранее подготовились к тому, чтобы проголосовать здесь, в Норвегии, на избирательном участке в посольстве России в Осло. Хорошо, что технически все возможности для этого есть, и избирательные участки организованы по всему миру, - сказал Шипулин.

Между тем

По данным Избирательной комиссии Свердловской области, к трем часам дня проголосовало 46,68 процента уральцев - это более полутора миллионов человек. Самая высокая явка в населенным пунктах Пелым - 64,06 и Волчанск - 61,10, в Камышловский район - 62,11 процента.