Явка на Среднем Урале превысила 25 процентов, в Югре - 33 процента

К двенадцати часам дня явка избирателей в Свердловской области составила 25,96 процента. Таким образом, на выборах президента проголосовали уже 861 372 человека.

"Самая высокая явка - в отдаленных территориях: Пелым - 49,19 процента, Таборы - 45,87 процента, Гари - 44,41 процента", - передает региональный Избирком.

В Екатеринбурге средняя явка составляет 19,26 процента, а в Нижнем Тагиле - 25,74.

Озвучена явка в ХМАО-Югре: здесь к полудню свои голоса отдали 366 396 избирателей -это 33,14 процента. "Нам приходится задействовать дополнительные резервы в участковых комиссиях, для того чтобы ускорить выдачу бюллетеней и избежать очередей в помещениях для голосования", - прокомментировал председатель Избиркома автономии Денис Корнеев.

Между тем

По данным на 10:00 часов утра в Челябинской области проголосовало 9,05 процента избирателей в 2305 участках. В Курганской области на 10:00 в голосовании приняло участие 74237 избирателя - это 10,60 процента от общего числа.