На Ямале семья оленеводов выехала на избирательный участок за полночь

Семья оленеводов Ямала добиралась до избирательного участка в Яр-Сале с фактории Ярото больше 200 километров.

Чтобы принять участие в выборах президента, они выехали еще за полночь. Двигались на снегоходе всю ночь по бездорожью. И к утру добрались до избирательного участка.

- Нас шестеро приехало, чтобы проголосовать, - говорит оленевод Евгений Худи. - Всегда участвую в выборах президента. Раньше голосовал досрочно, нынче не получилось. Поэтому мы преодолели в общей сложности 400 километров пути туда и обратно, чтобы выбрать президента. Это важно для нас и для наших детей, для будущего страны.

Кстати

Активность избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе на 12 часов составляет 165 461 человек или 44,67 процента. Лидеры среди районов - Тазовский - 72,55 процента, Красноселькупский - 67,17 процента и Ямальский - 62,83 процента. Среди городского населения самые активные избиратели в Муравленко - 55,76 процента жителей уже отдали свои голоса.