Самый сильный человек России проголосовал на выборах в Челябинске

В Челябинске на избирательный участок на Шоссе Металлургов пришел обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, автор нескольких рекордов, занесенных в книгу Рекордов Гиннеса, двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену, двукратный серебряный призер финала World Strongman Cup голосовать отправился вместе с семьей: женой и двумя маленькими детьми.

В прошлом году Нигматуллин установил новый мировой рекорд. Челябинский силач потянул аэростат с объемом оболочки 2500 кубометров и подъемной силой 350 килограммов за 2 минуты 35 секунд на расстояние 50 метров. Это был уже 16-й рекорд спортсмена.