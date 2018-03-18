Необычный кинозал открылся на площадке филиала центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Здесь незрячие смогут приобщиться к киноклассике, познакомиться с новинками проката.

Социальный проект "Инклюзив" реализуется на грант. "Клуб любителей книги" закупил 12 радионаушников, комплект акустической системы, телевизор с диагональю 160 сантиметров, а также столы - в библиотеке, помимо киносеансов, будут проводить популярные у молодежи турниры по "квиз" (интеллектуальная командная викторина) и настольным играм.

Первые 35 адаптированных фильмов предоставило Всероссийское общество слепых. Все они сопровождаются пояснениями, кто из героев говорит, что происходит на экране, когда все молчат или играет музыка.

По словам Оксаны Лобыревой, заведующей сектором психолого-педагогической службы библиотеки N 1, идея создать кинозал для особых зрителей возникла после посещения международной школы тифлокомментирования в Москве. Дело в том, сегодня все ленты, профинансированные государством, в кинотеатрах должны сопровождаться субтитрами и тифлокомментариями, однако прокатчики не спешат это делать, а "слушать" кино дома не так интересно, как в компании.

На презентации гостям показали фильм "Легенда N 17" об успехах советской сборной по хоккею. Дальше сеансы будут проводиться раз в месяц, по воскресеньям. По задумке организаторов, приходить на просмотры могут не только слепые, но и те, у кого хорошее зрение. Надев черную повязку и вставив наушник, они лучше поймут ощущения соседей.