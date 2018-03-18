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18.03.2018 17:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Видео: Жители Екатеринбурга и Челябинска выбирают президента

Текст: Екатерина Призова

Средний и Южный Урал активно голосует на президентских выборах.

Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Самый сильный человек России проголосовал на выборах в Челябинске

Как рассказали в областном Избиркоме, для голосования слабовидящих свердловчан записали аудиофайлы с текстом бюллетеня и изготовили трафареты для их самостоятельного заполнения. На участках есть специальные брошюры со шрифтом Брайля, где содержатся сведения о кандидатах. Людям с ограниченными возможностями помогают волонтеры.

В Екатеринбурге на 518 из 552 постоянных участков установлены системы видеонаблюдения. Впервые съемка ведется и во всех 80 территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, опробована принципиально новая технология: в местах голосования и подсчета бюллетеней установили компактные IP-камеры с флэшками, на которые можно записать до 64 Гб информации. Картинку с камер передают в HD-качестве.

На половине избирательных участков Челябинской области также установлены средства видеонаблюдения с передачей изображения в интернет. "Видео транслируется в Сети, оно сопровождается информацией о дате и времени, номере избирательного участка, наименовании ТИК", - пояснили в южноуральском Избиркоме.

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