Компенсацию почти в 60 тысяч рублей за путевку, штраф в 12 744 рубля и 500 рублей за моральные страдания из-за сорванного отпуска получит жительница Екатеринбурга Кира К.

К отдыху летом прошлого года она готовилась заранее. Больше чем за месяц купила тур в пятизвездочный отель в Турции у крупного российского туроператора НТК "Интурист". А за восемь дней до вылета неожиданно узнала, что в Турции бушует вирус Коксаки, ко всему сохраняется неспокойная политическая ситуация. Официальное предупреждение об этом распространили и МИД, и Роспотребнадзор. Информация была размещена и на сайте Ростуризма. Но турфирма клиентку об этом не предупредила. По словам сотрудников туроператора, информация о грозящих на отдыхе опасностях была в открытом доступе, об этом сообщали все СМИ, и клиентка, покупая тур, должна была сама взвесить, отправляться ей на отдых или нет. Ссылаясь на то, что деньги за пребывание в отеле и перелет уже проплачены и вернуть их невозможно, турфирма отказалась вернуть Кире К. деньги за путевку.

На тот момент, было это в августе 2017 года, часть туристов возвращались из Турции, действительно уже заразившись Коксаки. Более того, в Турецкой Республике была напряженной политическая ситуация. Лететь на отдых женщина испугалась. И обратилась в суд, требуя вернуть ей деньги, а также выплатить 100 тысяч рублей компенсации за моральные страдания. Суд встал на ее сторону. Правда, уменьшив сумму за моральные страдания.