Новости

Мы обречены на успех. Владимир Путин выступил на Манежной площади 23:25
Скончался начальник подмосковного главка Росгвардии 23:19
Видео: В Сети появились кадры смертельного ДТП на Кутузовском проспекте 23:17
В США артист Cirque du Soleil погиб после падения в ходе шоу 23:15
В Чечне опубликовали первые результаты выборов президента РФ 23:15
Собчак и Зюганов прокомментировали прошедшие выборы 22:55
Тренер "Зенита" Манчини пожелал вернуться в Англию 22:47
Выборы президента РФ в Беларуси прошли при высокой явке и без нарушений 22:40
Представитель актера Добронравова рассказала о его состоянии 22:37
Названы первые результаты выборов президента РФ в Крыму 22:35
В Москве проходит митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией 22:30
Онлайн-трансляцию с избирательных участков смотрели около 1,5 млн человек 22:27
Актер Федор Добронравов госпитализирован в Калининграде 22:17
Стали известны первые итоги голосования жителей Удмуртии 22:10
Иностранные наблюдатели назвали ярославских избирателей приветливыми 22:10
МИД: Лондон так и не предоставил материалы дела об отравлении Скрипаля 21:57
Финны получили угрозы из-за поездки в Крым 21:55
Пресс-секретарь штаба Путина назвал первые цифры из ЦИК замечательными 21:43
Сирийский военный самолет сбит боевиками рядом с Дамаском 21:35
Матвиенко: Москва сможет "поставить на место" Лондон 21:35
ЮФО и СКФО продемонстрировали высокую явку на выборах 21:27
На Украине найден мертвым фигурировавший в деле о "Боинге" летчик АТО 21:19
В Центральной России проголосовали долгожители, космонавты и футболисты 21:17
На трассе "Дон" из-за ледяного дождя ограничено движение транспорта 21:14
Путин может приехать в штаб 21:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
18.03.2018 23:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не сообщили о вирусе

"Интурист" заплатит за несостоявшийся отпуск
Текст: Елена Мационг
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Компенсацию почти в 60 тысяч рублей за путевку, штраф в 12 744 рубля и 500 рублей за моральные страдания из-за сорванного отпуска получит жительница Екатеринбурга Кира К.
В Екатеринбурге пациент попытался задушить фельдшера "скорой"
В Нижнем Тагиле свора собак напала на мать с ребенком

К отдыху летом прошлого года она готовилась заранее. Больше чем за месяц купила тур в пятизвездочный отель в Турции у крупного российского туроператора НТК "Интурист". А за восемь дней до вылета неожиданно узнала, что в Турции бушует вирус Коксаки, ко всему сохраняется неспокойная политическая ситуация. Официальное предупреждение об этом распространили и МИД, и Роспотребнадзор. Информация была размещена и на сайте Ростуризма. Но турфирма клиентку об этом не предупредила. По словам сотрудников туроператора, информация о грозящих на отдыхе опасностях была в открытом доступе, об этом сообщали все СМИ, и клиентка, покупая тур, должна была сама взвесить, отправляться ей на отдых или нет. Ссылаясь на то, что деньги за пребывание в отеле и перелет уже проплачены и вернуть их невозможно, турфирма отказалась вернуть Кире К. деньги за путевку.

На тот момент, было это в августе 2017 года, часть туристов возвращались из Турции, действительно уже заразившись Коксаки. Более того, в Турецкой Республике была напряженной политическая ситуация. Лететь на отдых женщина испугалась. И обратилась в суд, требуя вернуть ей деньги, а также выплатить 100 тысяч рублей компенсации за моральные страдания. Суд встал на ее сторону. Правда, уменьшив сумму за моральные страдания.

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
МИД: Лондон так и не предоставил материалы дела об отравлении Скрипаля
Сирийский военный самолет сбит боевиками рядом с Дамаском
Посол России рассказал о провокациях на выборах президента РФ в США
Водители с сегодняшнего дня обязаны носить световозвращающие жилеты