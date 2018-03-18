Роскосмос: Явка на выборах на МКС составила 100 процентов

Единственный российский космонавт на борту МКС Антон Шкаплеров в 12:00 по московскому времени проголосовал на выборах президента РФ.

Как сообщили в "Роскосмосе", Шкаплеров проголосовал через доверенное лицо, которым стал Олег Кононенко - командир отряда космонавтов. В свою очередь, гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров отметил, что "явка на МКС обеспечена на 100 процентов".

После голосования Антон Шкаплеров через видеообращение призвал россиян проявить гражданскую позицию и проголосовать.

Для космонавта текущие выборы стали вторыми, когда во время голосования он находится на орбите. Также Шкаплеров рассказал, что экипаж МКС с интересом наблюдал за голосованием.