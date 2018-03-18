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18.03.2018 21:34
Рубрика: Экономика

Пятна на мундире

Россия ограничила поставки молодого картофеля из Египта
Текст: Сергей Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Россельхознадзор из-за бурой гнили ввел временные ограничения на поставку картофеля из Египта, который является крупнейшим импортером этого товара в нашу страну. И если временную пропажу молодой египетской картошки на наших прилавках быстро смогут заместить другие поставщики, то чипсам грозит дефицит.
Фото: Reuters За несколько дней марта фитосанитарный контроль забраковал 250 тонн картофеля из Египта. Фото: Reuters
За несколько дней марта фитосанитарный контроль забраковал 250 тонн картофеля из Египта. Фото: Reuters

Пока запрет коснулся не всего импорта, а только поставок из нескольких районов, специфика страны такова, что зараза может быстро распространиться, и тогда под ударом может оказаться весь урожай.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Всего за несколько дней марта российский фитосанитарный контроль выявил 35 случаев обнаружения карантинных объектов и забраковал свыше 250 тонн зараженного картофеля. Сейчас остается надеться, что египетские власти смогут быстро справиться с заражением бурой гнилью, от которой кроме картофеля страдают еще и томаты, баклажаны, сладкий перец, соевые бобы и другие культуры. Понятно, что и в пищу принимать пораженные гнилью овощи вряд ли кто отважится.

"Проблема в том, что египетский картофельный импорт закрывает определенную товарную нишу, - поясняет ведущий эксперт Плодоовощного союза Кирилл Лашин. - Из примерно 270 тысяч тонн, которые поступают к нам ежегодно из этой страны, лишь около 20 процентов приходится на молодой картофель, тогда как остальная часть идет на переработку и использование в пищевой промышленности".

Дело в том, что египетские сорта и по качеству, и по размеру отлично подходят для производства чипсов, хлопьев и других видов подобной продукции. И если по молодой картошке ниша будет быстро заполнена поставщиками из Израиля, Азербайджана и Китая, то по второму направлению ситуация сложнее. Может возникнуть дефицит, поскольку быстро сменить поставщика калиброванного сырья будет непросто, предупреждает эксперт.

"Свято место пусто не бывает, и место египетских поставщиков обязательно будет занято, - уверена руководитель аппарата Картофельного союза России Татьяна Губина. - Но здесь возникает другая опасность: может резко вырасти импорт картофеля со стороны азиатских стран, и прежде всего - из Пакистана, Индии и так далее".

Импорт картошки из Египта составляет более половины всех поставок в РФ, львиная ее доля идет в переработку

Если египетский картофель нашим поставщикам известен, то ручаться за качество индийского или пакистанского трудно, полагает эксперт. И неизвестно, какая зараза может попасть из других стран, волнуется собеседница "Российской газеты".

"Бояться заразы из Пакистана не стоит, - не разделяет таких опасений Кирилл Лашин. - Эта страна входит в пятерку крупнейших импортеров картофеля в РФ, так что ее продукция известна. Хотя объемы поставок с египетскими не сравнить - всего около 40 тысяч тонн ежегодно".

Фото: depositphotos.com
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Сегодня главный вопрос - как быстро египтяне смогут решить возникшие проблемы с фитосанитарным контролем, отмечает он. Если проблема затянется на два и больше месяцев, то цены отреагируют ростом - по молодому картофелю примерно на 5-10 процентов. На более долгий срок прогноз давать сложно, поскольку неясно, почем будут поставлять нам картофель другие импортеры.

Кроме того, пик поставок из Египта приходится на май-июнь, так что есть надежда, что кризиса удастся избежать.

Что же касается картофеля отечественного, то цены пока стабильны: в оптовом звене на уровне 14-16 рублей за килограмм, отмечает заместитель главы правления Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Более того, по его данным, сегодня на рынке отмечается его переизбыток, так что вполне можно протянуть и на своей картошке.

К тому же собственного картофеля Россия производит около 30 миллионов тонн в год, и без "второго хлеба" страна точно не останется.

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