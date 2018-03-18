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18.03.2018 10:40
Рубрика: Спорт

Россия стала второй в медальном зачете Паралимпиады

Текст: Артур Нанян
В Пхенчхане завершились Паралимпийские игры. В неофициальном общекомандном зачете российские спортсмены заняли вторую строчку. Наши завоевали 24 медали, из которых восемь - высшей пробы, десять серебряных и шесть бронзовых.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Лыжница Миленина: "Золото" Паралимпиады выиграла благодаря удаче
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Золото" выиграли биатлонистка Михалина Лысова (6 км и 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения), горнолыжник Алексей Бугаев (суперкомбинация в классе "стоя"), Екатерина Румянцева в лыжных гонках (15 км, "стоя") и еще два "золота" в биатлоне. Кроме того, Анна Миленина стала лучшей в лыжных гонках (спринт, "стоя") и в биатлоне (12,5 км; "стоя").

Что касается остальных медалей, то их завоевали горнолыжник Валерий Редкозубов (две "бронзы"), биатлонистка и лыжница Марта Зайнуллина ("серебро" и две "бронзы") и биатлонистка Ирина Гуляева ("бронза"). К выигранной золотой медали Бугаев добавил еще одну серебряную. Румянцева взяла два "серебра", Миленина - три, а Лысова - три "серебра" и одну "бронзу".

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